Deux sœurs de 7 et 16 ans renversées à Gerpinnes alors qu'elles traversaient le passage pour piéton

Ce mercredi, vers 18h, deux jeunes filles, l'une âgée de 7 ans, l'autre de 16, ont été renversées par une automobiliste à Gerpinnes. Selon notre correspondant, elles traversaient le passage piéton à hauteur de la pompe à essence Texaco, sur la N5, lorsque l'accident s'est produit.

Le conducteur, venant de Philippeville, n'aurait pas aperçu les deux piétonnes à cause de la pluie et les a percutées. Il s'est ensuite arrêté plus loin.