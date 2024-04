Disparition inquiétante à Brugelette: avez-vous vu Mathias, 9 ans, introuvable depuis mardi?

Un jeune garçon de 9 ans est porté disparu depuis mardi après-midi, selon un avis de recherche diffusé par la police fédérale et Child Focus.

Mathias Janssens a quitté à pied son école mardi vers 15h, située à Brugelette (Hainaut). Il n'a plus été aperçu depuis. L'enfant mesure 1m40, ses cheveux sont courts et bruns. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jean bleu et un pull à capuche jaune.

L'avis de disparition précise qu'il communique difficilement avec les personnes étrangères. Sur les réseaux sociaux, des initiatives citoyennes se mettent en place pour aider à la recherche de l'enfant. Le parc animalier Pairi Daiza, situé dans la commune, apporte aussi sa pierre à l'édifice en publiant l'avis de recherche sur ses réseaux.