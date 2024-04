Préavis de grève après des cas de harcèlement à l'aéroport de Charleroi: la direction a pris des mesures

Les employés de l'aéroport ont reçu, ce vendredi après-midi un e-mail de la direction : "En raison des récents événements et à la suite de nombreuses discussions en interne, il a été décidé d'écarter, immédiatement, de leur fonction les personnes concernées et de les assigner à des projets pendant la durée de l'enquête pour éviter les contacts avec le personnel", peut-on lire.

La porte-parole de l'aéroport de Charleroi avait réagi, plus tôt dans la journée, disant que "Le harcèlement est un sujet très sérieux pour la direction" et que "une enquête interne va être menée pour voir ce qu'il s'est passé et en fonction des résultats, des mesures seront prises".