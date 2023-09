Double homicide à Marchienne-au-Pont: l'avocate de l’auteur décrit un jeune homme "poli, choqué et qui exprime des regrets"

Maitre Vander Eyden ne s’est plus entretenue avec son client depuis son audition lundi soir. Une audition de plusieurs heures durant laquelle Alexandre a expliqué, détaillé une partie des gestes qu’il a posé dimanche en fin d’après-midi dans la maison familiale. "Il a expliqué avoir, effectivement, agressé sa maman et ensuite son frère en utilisant des objets de la maison", rapporte l'avocate.

Le jeune homme est plus vague lorsqu’il aborde la façon dont il s’en est pris à son père… Il n’explique pas non plus pourquoi il est passé à l’acte ce jour-là. Il fait plutôt référence à des éléments de son enfance : "Il a parlé d'avoir subi de la violence physique et mentale quand il était plus jeune. Ce sont des choses qui devront encore être confirmées, ou pas, dans le cadre de l'instruction", explique Maitre Vander Eyden.

"Il n'y a rien eu de spécial au niveau familial ce jour-là. Des éléments du passé ? Oui et non. C'est encore assez flou à ce stade ci", ajoute-t-elle cependant.