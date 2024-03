Fusillade à Lodelinsart: le point sur place quelques heures après les faits

Présent à Lodelinsart peu après la fusillade de ce matin, notre journaliste Benjamin Samin nous explique la situation sur place. "Actuellement, le calme est revenu dans le quartier, même si les riverains sont toujours fortement choqués par ce qu'il s'est passé ce matin. Il y a toujours beaucoup d'activités à l'intérieur et à l'extérieur de la maison où la fusillade a eu lieu. Vers 10h, on a vu arriver ici une colonne de voitures de police banalisées, alors que la police scientifique était déjà en train de travailler. On a vu des membres du parquet de Charleroi, on a vu le procureur Vincent Fias, on a vu la juge Martine Michel", explique notre journaliste.

L'objectif maintenant est de comprendre les circonstances exactes de cette fusillade. "Il faut par exemple déterminer les axes de tir des uns et des autres. Un travail qui est effectué par des agents qui sont fortement choqués", conclut-il.