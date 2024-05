A Estinnes, des panneaux routiers disparaissaient mystérieusement: "J'ai coincé le voleur", raconte un échevin de la commune

A Estinnes, dans le Hainaut, des panneaux routiers disparaissent mystérieusement depuis plusieurs semaines. Un échevin de la commune a assisté, par hasard, à l'un de ces vols. Il a arrêté lui-même l'auteur en attendant l'arrivée de la police. Il a récupéré une dizaine de panneaux dérobés.

Alexandre Jaupart, échevin notamment de la Culture, du Patrimoine et du Cimetière, a été averti en pleine nuit que des vols de panneaux étaient en cours. Son sang n'a fait qu'un tour et il a décidé d'intervenir. "Je l'ai coincé près de la chapelle avec ma voiture. Il ne savait plus partir. J'ai bluffé en lui disant que je voulais voir le contenu de sa voiture car j'avais un soupçon. Il n'a pas opposé de résistance. J'ai tout de suite vu qu'il y avait plein de panneaux dans sa voiture", raconte l'échevin.