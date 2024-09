Grève à l'aéroport de Charleroi: bonne nouvelle pour les 30.000 voyageurs de ce samedi

La nouvelle réjouit également Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport de Charleroi, car c'est une situation "très exceptionnelle" à laquelle la direction a dû faire face durant deux jours. Elle précise que tous les vols seront opérés "tout à fait normalement". "Les premiers départs sont effectués par des avions qui sont basés à l'aéroport, les vols Ryanair. Ces vols n'ont pas bougé au cours des deux derniers jours", complète Nathalie Pierard.

De longues négociations

Les discussions entre les syndicats et la direction de l'aéroport de Charleroi auront duré 8h30. La direction a finalement remis des propositions, des engagements écrits, sur deux thèmes : les horaires et les problèmes de management. "On a un engagement clair de la part de la direction d'améliorer le climat social. Il y aura des décisions manageriales qui seront prises dès lundi. Il y a vraiment un engagement d'améliorer la flexibilité, les horaires mais aussi le bien-être au travail. Donc on peut entendre vraiment que la direction a fait un pas vers les délégations syndicales et vers ses travailleurs. Nous en sommes ravis", se réjouit Alesia Piro, permanente syndicale CGSLB.

La réaction du personnel hier a stupéfait la direction

C'est même un changement de cap. Pas de solution immédiate, mais un calendrier de réunions avec la promesse d'une gestion plus humaine de l'outil : "Les avancées, elles sont, entre guillemets, simples. C'est une réouverture du dialogue social. C'est ce qu'on nous demande depuis des mois et des mois et qu'on n'était pas entendus, qu'on n'était pas compris. Et je pense que la réaction du personnel hier a stupéfait la direction et qu'ils ont vraiment pris conscience très sérieusement, c'est pour ça que notre réunion a été longue, qu'il y avait un sérieux malaise. Je pense qu'ils l'ont entendu", réagit Alain Goelens, permanent SETCA.

La tempête sociale semble s'éloigner. Les premières réunions sont prévues dès la semaine prochaine.