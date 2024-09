Mouvement de grève à l'aéroport de Charleroi jeudi

Un mouvement de grève, mené "en front commun" et pendant 24h, perturbera le fonctionnement de l'aéroport de Charleroi jeudi, indique la direction mercredi. De manière préventive, la capacité opérationnelle de l'aéroport va dès lors être réduite et des liaisons annulées. La direction précise que les passagers concernés par les vols supprimés (départs et retours) seront prévenus par leur compagnie aérienne.