Cinq ans de prison pour des agressions sexuelles

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé vendredi matin une peine de cinq ans de prison avec un sursis probatoire partiel de cinq ans pour ce qui excède deux ans de prison contre un détenu poursuivi pour atteintes à l'intégrité sexuelle, incitation à la débauche, détention et diffusion d'images de violences sexuelles sur des mineurs d'âge. Le quinquagénaire avait reconnu l'ensemble des faits, hormis une atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa petite-fille âgée de moins de 16 ans. Le parquet avait requis à l'encontre du suspect une peine de minimum six ans de prison.

Lors du réveillon de Noël 2021, le prévenu a sexuellement agressé sa petite-fille dans le lit conjugal. "Je n'ai pas commis les faits. Elle est venue rejoindre sa cousine dans le lit et moi je me suis couché et endormi tout de suite. Il ne s'est rien passé. Je ne sais pas pourquoi elle m'accuse. Cela me hante", avait confié le prévenu lors de son procès. Entre 2016 et 2018, ce dernier avait en revanche admis avoir agressé sexuellement une autre victime. Le détenu était également en aveu d'avoir échangé durant plus de deux ans avec une jeune fille de 14 ans sur internet. Il confirmait avoir demandé des images et vidéos dénudées à la victime avant d'envoyer à son tour ce genre de fichiers. Le quinquagénaire avait aussi admis avoir possédé et diffusé des fichiers montrant des violences sexuelles sur des mineurs d'âge.

Le ministère public avait requis une peine de minimum six ans de prison contre le prévenu, détenu depuis plus d'un an pour ces faits. Me Poisson, à la défense, avait plaidé pour un sursis probatoire pour les préventions reconnues.