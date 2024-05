"Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé": deux piétons percutés devant un nightshop à Marcinelle, la conductrice prend la fuite

Ce vendredi soir, un accident s'est passé à la rue Bellevue à Marcinelle. Aux environs de 23 h 30, une voiture qui roulait à vive allure a percuté un véhicule en stationnement devant un nightshop. Deux piétonnes, qui se trouvaient à côté, ont été blessées. L'une d'elles s'est d'ailleurs retrouvée sous la voiture et a dû être désincarcérée. Les deux victimes ont été emmenées à l'hôpital.

"Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé"

Le gérant du nightshop a assisté à toute la scène et est encore choqué. "Je venais de sortir les poubelles. Je discutais avec des clients et tout d'un coup, on voit cette voiture rouler à 100km/h. Le conducteur a percuté la voiture rouge. Une dame s'est retrouvée sous la voiture... C'est fou", indique le commerçant.

D'après les propos recueillis par Sudinfo du parquet de Charleroi, la conductrice était sous influence. "Elle nie les faits qui lui sont reprochés. Elle a été privée de liberté et a été auditionnée ce samedi matin. Elle sera probablement mise à l’instruction dans les prochains jours".

Le temps de l'intervention, la route a été bloquée.