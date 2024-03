La confrérie du Doigt d'Alzon invente un folklore à partir de reliques de Saint-Valentin

La confrérie carolo du Doigt d'Alzon proposera le 6 avril prochain à Montignies-sur-Sambre (Charleroi) une procession et un bal étonnants mêlant un folklore déjanté à l'aura d'un cadeau exceptionnel du pape Pie IX à la paroisse de la localité en 1874: les reliques de Saint-Valentin.

La confrérie du Doigt d'Alzon a vu le jour il y a quelques années. Elle tire son nom du fameux doigt tombé accidentellement en 1978 de la main droite de la statue d'Emmanuel Alzon, fondateur de la congrégation des Assomptionnistes. Le monument est érigé dans la cour du Collège Saint-Michel à Gosselies. La légende imaginée par les fondateurs de la confrérie dit que le doigt est réapparu en 2016 et qu'il est depuis lors le prétexte d'une escorte déjantée et haute en couleurs dans les rues carolos une fois par an.

Ce doigt a donné plus récemment une autre idée aux membres de la confrérie, celle de croiser leur nouveau folklore à l'aura des reliques de Saint-Valentin offertes en 1874 par le pape Pie IX à la paroisse de Montignies-sur Sambre. L'épisode historique est méconnu. Il est lié à la prise de Rome en 1870 par les troupes du roi d'Italie Victor-Emmnanuel et au mouvement de soutien massif au Pape qu'a lancé depuis Charleroi le curé de la paroisse. Quatre ans plus tard, il allait en être remercié par le don des reliques de Valentin de Terni, en l'occurrence un doigt du saint, lors d'une cérémonie qui a brassé des milliers de personnes, selon certains historiens.