Le suspect du meurtre de Cathy Dubois l'aurait tabassée à coups de pied avant de la jeter à l'eau inconsciente

L'homme dont il est question fréquenterait les sphères marginales et toxicomanes de Tournai. Il est originaire de Lessines et, selon Sudinfo, il serait père de famille, âgé d'une quarantaine d'années, et habiterait chez sa compagne à Ath, à une trentaine de minutes de Tournai.

Il souffrirait de très lourdes addictions à la cocaïne et serait un habitué du milieu de la nuit. Signe de sa dépendance, il aurait été hospitalisé lundi dans un état de manque. Sorti de prison en 2022, il est connu des services de police Selon la DH, depuis sa sortie de prison, la police serait intervenue à de multiples reprises au domicile de sa compagne pour des faits de violence.

Le parquet devrait communiquer sur ce dossier dans la journée.