Quel est l'état de santé du policier grièvement blessé dans l'échange de tirs à Lodelinsart? Il y a un signe encourageant

Le parquet de Charleroi a révélé de nouveaux éléments en milieu d'après-midi. Lors de la perquisition lundi matin, le tireur a vidé son chargeur sur les agents présents sur place.

On apprend aujourd'hui que cinq de ces balles ont touché trois policiers. L'un mortellement, l'autre grièvement et le dernier plus légèrement. Ils ont été touchés au niveau des jambes, au niveau des clavicules et des aisselles. Un coup de malchance, car ce sont des zones qui ne sont pas protégées par des gilets pare-balles.