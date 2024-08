Tournai: un TGV percute la remorque d'un tracteur, le trafic est interrompu

La zone de secours de Wallonie picarde a été appelée vers 8h, deux ambulances et un Smur ont été dépêchés sur les lieux. Deux personnes qui se trouvaient à bord du train ont été blessées, dont une "plus sérieusement".

Le trafic est en l'occurrence interrompu sur la ligne ferroviaire 94, reliant les villes de Tournai et Hal, pour une durée indéterminée. Deux blessés sont à déplorer, selon le capitaine de la zone de secours de Wallonie picarde, Mathieu Delneste.

"Infrabel est en train de diagnostiquer les dégâts. Ceux-ci seraient plus importants au niveau de la caténaire. Le trafic est donc interrompu pour quelques heures, le temps d'évacuer la rame, la remorque du tracteur, et de remettre en état les infrastructures tout en assurant la sécurité", a-t-il encore indiqué.

Le TGV InOui a emprunté la ligne 94 comme ligne de déviation en raison de travaux sur la ligne à grande vitesse reliant la France à Bruxelles. Le trafic étant totalement interrompu sur cette ligne, plus aucun train ne circule vers et depuis Londres, a ajouté le porte-parole.

L'agriculteur, qui a pu quitter son véhicule avant l'impact, est indemne. "Le TGV qui empruntait ce réseau ne circulait pas à grande vitesse", a précisé Infrabel. Les 120 passagers ont, entre-temps, été évacués et conduits en bus à Tournai.

Un service de bus de remplacement a été mis en place entre Tournai et Leuze-en-Hainaut pour la circulation locale. En ce qui concerne les trains Eurostar, reliant Lille et Londres, Infrabel examine la possibilité de dévier la circulation via Mons.