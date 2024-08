À Charleroi, comme à Mons, le succès des articles souvenirs: "Cela permet de retourner les clichés de la ville"

À Mons, à la maison du tourisme, plus de 500 objets disponibles. Ils évoquent tous, la ville, des souvenirs pour les touristes. "C'est trop bien, car je voyage beaucoup en Europe et je ramène toujours un souvenir pour ma famille et pour mes amis. C'est super, c'est vraiment intéressant pour les touristes, ça représente une ville". Et ici, 30 % des 50 000 visiteurs annuels se laissent tenter par un souvenir. Les ventes ont fait x 2 entre 2019 et 2024, mais l'objectif n'est pas forcément que financier. "Ça permet également de réinvestir dans des campagnes de communication et de promotion pour la destination", explique Murielle Laurent, directrice adjointe de Visit Mons.

Il trône fièrement sur la grand-place depuis plus d'un siècle. Le singe de Mons, porte-bonheur qui séduit les touristes du monde entier et qui se décline ici sous toutes ses formes : statue en étain, vous avez le mug, des chaussettes, la carte postale et le best-seller, des magnets. Sur la grand-place, une tradition, le caresser de la main gauche. Cette touriste ukrainienne en profite pour faire un souhait lourd de sens. "J'ai un rêve pour mon pays et j'espère que cela va devenir réalité".

Et ces articles, on les retrouve également à Charleroi. Des cartes postales, mais pas seulement. À la maison du tourisme, on innove, on trouve des écouteurs, mais aussi des gamelles pour animaux. Et pour les acheteurs, c'est 50 % touristes, 50 % Carolos. "On a toute la population locale qui vient essentiellement au moment des fêtes ou quand ils reçoivent des amis de l'étranger ou quand ils partent à l'étranger pour pouvoir proposer un gadget, un goodies aux couleurs locales", indique Valérie Demanet, directrice de la Maison du Tourisme de Charleroi.

Retourner les clichés

Et parfois même, les noms de villes sont exploités par des privés. Dans ce commerce, on se moque avec bienveillance de la réputation de Charleroi au point d'en faire une ligne de vêtements, des objets souvenirs là aussi qui partent dans le monde entier. "Je trouve que ça donne une bonne image justement, c'est bien pour la région, je trouve et ça donne envie d'en apprendre un petit peu plus et voilà un petit peu l'histoire de la région", explique une cliente d'un magasin dédié aux t-shirts humoristiques. "Il y a de l'autodérision, il y a surtout retourner les clichés parce que Charleroi n'a pas toujours bonne réputation à l'extérieur ou à l'intérieur. Et donc c'est vraiment l'idée de jouer avec tout ça, le côté humour belge second degré et de faire un bon melting pot de tout ça", indique le gérant.

Ces objets vendus deviennent bien souvent des morceaux de villes partout dans le monde, des souvenirs, mais plus encore des vitrines.