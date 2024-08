"On est aussi ici pour éduquer les parents": à Hornu, la police fait de la prévention en ce jour de rentrée

Ce matin, avec leur mascotte et des flyers, les policiers de la zone boraine ont fait passer quelques messages importants pour les enfants, mais aussi pour les parents.

Les enfants de primaire et de maternelle ont retrouvé les bancs d'école ce matin, et ils ont été très bien encadrés autour de certaines écoles, grâce à la présence de policiers en renfort autour des établissements.

Les règles de base ont été rappelées : la vigilance aux passages pour piétons, la recommandation de ne pas courir sur les trottoirs, de regarder à gauche et à droite avant de traverser.

Pour les cyclistes, des conseils ont également été prodigués : porter le casque et puis indiquer d'éventuels changements de direction avec son bras. Ces conseils sont en principe connus, mais il est toujours bon de les rappeler.

"La rentrée scolaire est pour nous un moment important dans le cadre de la sécurité routière, explique Jean-Marc Delrot, chef de corps de la police boraine. On est aussi quelque part ici pour éduquer les parents et donc être vigilant au stationnement, au comportement des adultes. Et leur rappeler qu'ils sont là pour déposer leur enfant, mais doivent également tenir compte des autres enfants".