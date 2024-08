"Je ne comprends pas": Dany, assistante maternelle passionnée, a perdu son emploi trois semaines avant la rentrée

Le monde s'est écroulé pour Dany le 5 août dernier quand elle a appris que son contrat d'assistante maternelle ne serait pas renouvelé pour l'année scolaire à venir. En cause ? L'établissement dans lequel elle travaille a reçu les subsides nécessaires pour engager une puéricultrice. La Carolo nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour partager son histoire.

"C'était mon quotidien depuis six ans et pour un diplôme que je n'ai pas, j'ai appris trois semaines avant la rentrée que je ne pourrais plus travailler. Je ne comprends pas. J'ai de l'expérience, je pense que ça compte", témoigne Dany.

Cette assistante maternelle, qui considère son travail comme "une passion, est tombée de haut. "Ce n'est pas juste de me priver de ce bonheur, à 59 ans en plus. Je n'ai plus beaucoup d'espoirs à mon âge", souligne-t-elle.