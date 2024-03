Un policier tué lors d'une perquisition à Lodelinsart: "Le suspect a quasiment vidé son chargeur sur les policiers"

12h17

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice s'expriment également

Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, a également rendu hommage aux victimes et à leur famille, mais a tenu à adresser ses pensées "aux collègues qui étaient sur place au moment de l'incident, ceux qui font de leur mieux pour protéger la sécurité et la vie des autres", a-t-elle insisté. "On va tout faire pour les soutenir dans ces moments difficiles", a-t-elle ajouté.

Paul Van Tigchelt, ministre de la Justice, a quant à lui parlé de "cauchemar pour tout fonctionnaire de police, et pour chacun et chacune qui essaye de faire de son mieux pour garantir notre sécurité".