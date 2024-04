Une personne grièvement brûlée lors d'un incendie à Leuze-en-Hainaut

"À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée. Ce bâtiment comprenait un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagés, avec un appartement et un occupant par niveau. Les trois locataires étaient déjà sortis de l'immeuble en feu à notre arrivée sur les lieux", explique le capitaine Éric Stasik qui a dirigé l'intervention.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 01h30 du matin, d'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé à la rue du Sewoir, face à la gare de Leuze. Venant des casernes de Leuze et de Blaton, deux autopompes, trois camions-citernes, un camion-échelle, un SMUR, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

Le feu a pris dans l'appartement situé sous les combles. L'occupant a été grièvement brûlé aux mains et aux avant-bras. Vu son état de santé, il a été transféré au Centre hospitalier de Lille, en France, un établissement spécialisé dans les grands brûlés.

"Durant notre intervention, nous nous sommes attachés à protéger le bâtiment commercial jouxtant l'immeuble en feu. Celui-ci a pu être préservé", précise l'officier.

On ignore pour l'instant les causes de l'incendie. Totalement ravagé par le feu, les fumées et l'eau, l'immeuble à appartements n'est plus habitable.