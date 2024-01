"Une violence extrême": grève au TEC Hainaut après l'agression d'un conducteur, un impact important sur le réseau

Un conducteur de la ligne de bus 33 du TEC s'est fait agresser jeudi après-midi à Manage (Hainaut). "Cette agression a été d'une violence extrême", dit Pascal Bailly, permanent CGSLB pour le groupe TEC. "Les conducteurs sont rentrés déjà hier soir sur le coup de l'émotion. C'est l'agression de trop. On a la peur au ventre qui s'installe. On veut des mesures de la part de la direction mais aussi de la part des politiques. Les agresseurs doivent être plus lourdement punis."

À la suite de cet incident, le réseau du Centre était perturbé jeudi soir et le mouvement émotionnel s'est étendu à l'ensemble des dépôts du Hainaut vendredi, a expliqué le directeur marketing et porte-parole du TEC, Stéphane Thiery.