Dramatique incendie ayant entraîné la mort de six personnes, à Huy: l'émotion est toujours très vive dans le quartier

"Il fait triste"

Dans les rues de Huy, l'émotion est toujours aussi vive, plusieurs heures, après le drame. Une dame, qui a vu la maison prendre feu en pleine nuit, explique : "Dès le lendemain, j'ai pris mon téléphone, et j'ai vu que toute la famille était décédée", dit-elle, avec un cri d'effroi. "On connaissait cette famille, je me doutais que c'était elle quand je voyais les flammes. Ça m'a fait un choc : la femme est déjà venue chez moi, je connais des amis de la famille également. Je l'ai encore vue avant-hier".

Dans le quartier, le choc est toujours présent. "Il fait triste", dit-elle. "Surtout pour les enfants, et cela va durer un petit moment. Les parents aussi bien sûr. On espère qu'ils aient été intoxiqués et pas brûlés, tout simplement. Les pompiers sont arrivés très vite, mais il n'y avait rien à faire. On ne le souhaite à personne, vraiment".