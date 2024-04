Un habitant de Seraing se filme à 288 km/h sur l'autoroute... Mais ne peut pas être poursuivi directement pour ses excès de vitesse

L'homme de 35 ans est connu de la justice pour des faits de vols et de coups et blessures. Il ne sera pas poursuivi directement pour ses excès de vitesse, car ils n'ont pas été enregistrés par un radar. Cependant, la justice va analyser d'autres éléments pour verbaliser le chauffard.

Ces éléments se baseront sur l'article 10.1.1 du code de la route qui stipule que "tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d'autres usagers et en particulier des plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le chargement de son véhicule ; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation."

Autre point d'attention qui sera analysé par le parquet : le respect des distances de sécurité avec les autres véhicules.