"Elle est présente dans toutes les couches sociales": la gale est en recrudescence en Europe

Fin de l'année dernière, cet hôpital de Liège a été confronté à une forme plus rare, mais beaucoup plus contagieuse de la gale. Il a fallu mettre un service en quarantaine, traiter tous les patients et tous les soignants. Forcément, cet épisode a laissé des traces sur place. Récemment, l'apparition d'un cas dans un autre service, cette fois-ci avec la forme commune de la gale, a inquiété certains membres du personnel.

Ces dernières années, une maladie a fait son grand retour un peu partout en Europe. Son nom ? La gale. Cette maladie est causée par des acariens microscopiques qui se glissent sous la peau et provoquent d'importantes démangeaisons. Elle se transmet par contact cutané d'au moins 20 minutes.

"C'est une gale beaucoup moins contagieuse, et nous avons pris directement les mesures habituelles. Et donc nous n'aurons pas besoin de traiter le personnel parce qu'on est ici devant une contagiosité qui est nettement moindre", rassure Pascal Spinazze, expert en prévention et contrôle des infections à l'hôpital MontLegia à Liège.

Au service des urgences de l'hôpital, il y a en moyenne 5 patients porteurs de la gale par jour. Elle est de plus en plus présente en Europe, dans tous les hôpitaux, les écoles, et elle concerne tout le monde, comme le souligne Pascal Spinazze, "La gale est présente dans toutes les couches sociales, chez toutes les personnes".

L'AVIQ (l'Agence pour une vie de qualité), a placé la gale dans la liste des maladies à déclaration obligatoire dans les collectivités. Elle précise également qu'une personne atteinte de la gale n'est plus contagieuse 24 h après le début du traitement.