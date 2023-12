"Il faut presque un tank pour venir ici": à Ans, d'impressionnants nids-de-poule provoquent des dégâts

En province de Liège, les automobilistes font face à un sérieux problème. Et pour cause, l'un des plus grands nids-de-poule de Wallonie s'est formé à Ans. Et malgré des températures douces, pour cet hiver, il est très difficile de réparer ces trous. Résultat : plusieurs automobilistes en ont fait les frais. "(…) Si vous voulez faire une collection de nids-de-poule, c'est ici qu'il faut venir", s'agace le chanteur et comédien Patrick Alen.

Autour d'un rond-point, un nid-de-poule a même atteint 20 cm de profondeurs et 2 m de long. "Comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici la deuxième piscine d'Ans. Ce ne sont plus des nids-de-poule, mais ce sont des nids d'autruches", ironise Patrick Alen.