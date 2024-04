Conflit d'affichage électoral à Esneux: la bourgmestre MR pourrait sanctionner... le MR

Ce devaient être les panneaux de l'apaisement. La même place pour toutes les couleurs politiques, pas de guerre de surcollage, moins de papier, moins de colle. Un dispositif soutenu par tous les partis de la commune, majorité et opposition. Et puis ces affiches MR sont arrivées.

Selon la bourgmestre d'Esneux, les responsables, ce sont des équipes de colleurs n'habitant pas la commune et qui sont venus avec des affiches fédérales et régionales. "Les petites mentions qui disent attention, vous ne pouvez pas coller vous-même n'étaient pas présentes. Et donc, c'est vrai que les couleurs n'ont pas fait de mauvaise foi", explique Laura Iker.

Les affiches électorales, c'est un peu comme les tags. C'est contagieux. Les premières affiches bleues ont vite été rejointes par des affiches rouges. "Il y a quelqu'un qui commet une infraction, les autres suivent. Ils se disent 'tiens, on peut le faire', ils le font. Donc, voilà. Donc, ici, c'est à nous à corriger le tir". La bourgmestre MR infligera-t-elle une amende au MR ? "Oui, je vous dis, je ne sais pas si la police est déjà venue constater ou pas", répond-elle.

Affaire à suivre donc. Les employés communaux viennent de recevoir les affiches de tous les partis. De quoi remettre un peu d'ordre dans la campagne à Esneux.