La direction de Saint-Gobain Eupen annonce la fermeture de son usine: 55 emplois sont menacés

La direction de Saint-Gobain Innovative Materials Belgique a annoncé lundi son intention de fermer son usine d'Eupen (province de Liège) d'ici la fin de l'année, fait savoir mardi la CSC par voie de communiqué. Au total, 55 emplois sont menacés. Une assemblée générale a lieu mardi pour informer les travailleurs.

"Spécialisée dans la transformation du verre, cette société centenaire, familiale, a subi des redécoupages et réorganisations au fil du temps. On a constaté que la direction se concentrait trop vers de gros clients en délaissant les clients locaux plus petits. Pour nous, clairement, elle s'est fourvoyée dans de mauvaises stratégies commerciales et elle n'a pas consenti les bons investissements", estime Vincent Lamberigts, délégué CSC.