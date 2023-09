Liège aussi touchée: deux écoles visées par des dégradations anti-EVRAS

"C’est grave de s’attaquer ainsi à nos écoles, déclare, en colère, l’édile liégeois. Il n’y a fort heureusement pas de gros dégâts à Xhovémont et les tags, nous pourrons vite les effacer. Mais c’est déplorable de s’attaquer ainsi à nos enfants et à nos enseignants", a déclaré l'échevin liégeois de l’Instruction publique, Jean-Pierre Hupkens, à nos confrères de Sudinfo.

À Naimette-Xhovémont, l'école a été ciblée par des pyromanes. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Mon fils y est et les cours sont suspendus. A cause de l'EVRAS... Un cours donné depuis plus de 40 ans. À croire que cela sert juste d'excuse aux casseurs et vandales pour s'en prendre aux écoles", nous a-t-elle envoyé. Le feu a été bouté durant la nuit à l'arrière des bâtiments. Les dégâts sont limités et aucun blessé n'est à déplorer, d'après la DH. L'école restera fermée ce vendredi.

C'est quoi l'EVRAS ?

Les animations d'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) sont organisées deux fois durant le parcours scolaires des élèves. Un premier atelier de 2h est prévu en 6e primaire, et un second atelier de 2h en 4e secondaire. Les animations existent depuis de nombreuses dans plusieurs écoles francophones. Récemment, une décision a été prise pour organiser ces ateliers de façon plus large dans toutes les écoles. Depuis lors, un déferlement de fausses informations sur le sujet inonde les réseaux sociaux, provoquant parfois la colère chez certains. Ces rumeurs accusent le cours d'enseigner la masturbation, de parler d'identité de genre ou de diffuser des films pornographiques. Ces sujets ne sont pas pourtant pas abordés spécifiquement dans les ateliers.

L'EVRAS est un guide de 300 pages qui contient des informations destinées à celles et ceux qui animeront les séances. Les séances seront données par des professionnels qui auront suivi une formation, prioritairement venant de centres de planning familiaux. Le principe est de partir des questions que posent les élèves. Cela est confirmé dans la circulaire de la ministre de l'Education, envoyée aux écoles: "Ces professionnels devront travailler au départ des questions des enfants, c'est-à-dire sans poser des questions à leur place et en tenant compte de leur âge et de leur développement psycho-affectif. Car on ne peut évidemment pas aborder les mêmes contenus à 5, 10 ou 16 ans".