Liège: changement en vue pour les marchés

La Ville de Liège a franchi vendredi une étape supplémentaire en matière de bien-être animal en interdisant la vente de tout animal vivant, et plus seulement chien et chat, sur les marchés publics et dans le cadre d'activités ambulantes. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, a-t-on indiqué à la Ville de Liège à l'issue de la réunion du collège communal.

"Les marchés communaux ne sont pas des endroits appropriés pour la commercialisation d'animaux vivants. Ils sont souvent propices à des acquisitions non-réfléchies et impulsives. La communauté scientifique vétérinaire mais aussi les responsables du bien-être animal adhèrent à ce point de vue, les lieux publics n'offrant pas les garanties d'une bonne information sur les tenants et aboutissants d'un tel achat", peut-on lire dans le communiqué du collège communal.