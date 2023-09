Officiellement, il n'a désormais... plus rien: le plan inattendu d'Alain Mathot pour éviter de rembourser 700.000 euros

Alain Mathot devrait, dans les mois qui viennent, recevoir un avis de paiement de 700.000 euros. L'équipe de recouvrement de la ville de Seraing, où il est domicilié, sera alors mandatée pour récupérer les montants. Or dès le début de l'année 2023, M. Mathot a mené une série d'opérations pour mettre en place son insolvabilité, suggère l'enquête. Le 13 janvier, M. Mathot a démissionné de sa société Almaure et a été remplacé comme administrateur par son fils Alexandre, tandis que sa mère Ghislaine Maurissen est devenue administratrice-déléguée.

Toujours à cette même date, cette dernière a démissionné de son poste d'administratrice dans la société de consultance de son fils, ConsultAM. Le siège de la société est par ailleurs transféré du n°28 de la rue Ferrer à Seraing au numéro 26, situé juste à côté et qui appartient aussi à Almaure. C'est là que l'ancien bourgmestre de Seraing est par ailleurs désormais domicilié. Ou presque. "Il n'a plus officiellement de logement. Les endroits où il habitait historiquement sont détenus par Almor, dont il n'est plus actionnaire. Au contraire de sa mère et de son fils. Officiellement, aujourd'hui, il est sans rien", détaille Gaspard Grosjean.

Quelques jours plus tard, le 19 janvier 2023, Alexandre Mathot, fils d'Alain, a créé la société ICAM. Celle-ci est basée au 28 de la rue Ferrer. Il en est seul et unique administrateur. Les statuts de cette nouvelle société créée par Mathot fils sont à bien des égards quasiment les mêmes que ceux de la société ConsultAM de Mathot père. Quelques mois plus tard, le 30 juin, le tribunal de l'entreprise de Liège a déclaré la faillite de la société ConsultAM d'Alain Mathot.

Mais entre 2019 et 2022, Alain Mathot est devenu lobbyiste immobilier. Une activité qui lui a rapporté de grosses sommes d'argent. "C'est ce qui lui a permis de facturer pas mal de prestations auprès de son ami Erik Van der Paal, promoteur anverois, très proche de la N-VA et de Bart De Waver. On parle d'une somme qui avoisine le million d'euros en tout sur la période de facturation", nous précise Gaspard Grosjean, le rédacteur en chef de La Meuse à Liège. "Les enquêteurs vont aller jusqu'au bout du processus, le fait d'officiellement ne plus rien avoir ne veut pas dire qu'on ne va pas enquêter pour savoir si on n'a pas détourné ces avoirs au profit de proches et de membres de sa famille". L'idée est d'éviter qu'il échappe au remboursement de ces fameux 700.000 euros.