Plusieurs milliers de fêtards attendus à Malmedy dès ce midi: voici le programme du "Cwarmê" pour les quatre prochains jours

L'événement, qui en est à sa 564e édition, continue d'attirer énormément de monde. On attend encore plusieurs milliers de masqués et plus de 10.000 personnes dans les rues de Malmedy.

Le carnaval a été précédé de quatre jeudis gras intitulés les "P'titès haguètes". C'est maintenant au tour des "Grandès haguètes" de se dérouler, sur les quatre prochains jours.