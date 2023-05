Rénovation de la cinquième écluse sur la Meuse: un projet gargantuesque aux enjeux économiques et écologiques

Le port de Liège, est le 3e port intérieur d’Europe. Les volumes échangés sur la Meuse sont de plus en plus importants. Sur le trajet, 4 des 5 écluses ont déjà été rénovées pour accueillir ses grands gabarits. La dernière est en cours de transformation, à Ampsin, près de Huy. Visite d’un chantier gigantesque débuté il y a 4 ans et qui se termine en 2024.