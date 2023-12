Une dispute dégénère dans le Carré, à Liège: une personne a été victime de deux coups de couteau

La subtilité de cette histoire est qu'en fait, l'auteur de ces coups de couteaux est en fait la victime initiale de cette altercation, qui a commencé hier matin à la sortie du Carré. Un homme s'est retrouvé face à un groupe de personnes et une altercation s'est déclenchée. La dispute prend rapidement de l'ampleur et des coups se perdent entre l'homme de 23 ans, la victime, et un autre homme du groupe.

Au fur et à mesure, le groupe se disloque et la victime des coups de poing va rattraper celui qui lui en a donné et va lui planter deux coups de couteau dans le dos. La victime a été rapidement prise en charge et dans un état critique. Son état est désormais stable.

Parmi les 6 personnes interpellées, 5 ont été relâchées et seule le porteur des coups de couteau est toujours entre les mains de la justice. "Il y avait énormément de protagonistes. Finalement, deux personnes ont été gardées", souligne Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi de Liège.

"Le porteur et la victime des coups de couteau, qui était, en fait, l'auteur de la première bagarre. C'est un peu compliqué comme scène, mais l'enquête identifiera d'autres responsabilités", conclut-elle.