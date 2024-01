Une femme d'une vingtaine d'années perd la vie dans un manège de Flémalle: elle participait à un concours de saut d'obstacles

Partager:

C'est un drame qui a eu lieu ce midi en province de Liège: "Une jeune fille de 20 ans est décédée au jumping de Flémalle... Son cheval lui est retombé dessus", nous alerte Julien via le bouton orange Alertez-nous.

Une jeune femme d'une vingtaine d'années est décédée ce samedi 6 janvier sur le coup de midi des suites d'un accident survenu lors d'un concours intime de saut d'obstacles à Flémalle. Selon les premiers éléments communiqués par le manège Jump'In et la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB), la cavalière a perdu la vie à la suite de la chute de son cheval.

Malgré l'arrivée rapide des secours et la présence sur place de membres encadrants, la jeune femme n'a pas survécu à l'accident. "Même si cette compétition ne faisait pas partie de la saison officielle, les conditions d'encadrement et de sécurité étaient rencontrées pour assurer un déroulement sans encombre. Malgré tout, personne n'est jamais à l'abri d'un accident", précise la LEWB samedi en début de soirée.

Les faits se sont déroulés dans le cadre de la compétition intime hivernale organisée par le manège Jump'In. "Tout se passait très bien. La demoiselle a pris son second départ, son cheval a trébuché puis a pédalé dans la semoule. Elle est tombée avec le visage vers le ciel et l'animal est tombé sur elle de tout son poids. C'est horrible, nous sommes de tout cœur avec la famille", relate à l'agence Belga le manège, sous le choc.

Des personnes formées aux premiers soins et des infirmiers urgentistes étaient présents au moment des faits et ont fait le maximum pour qu'elle puisse survivre, en vain, rapporte encore le manège. "Nous avions sur place du personnel officiel qui a l'habitude d'exercer dans des concours internationaux et c'est la première fois qu'il voyait ça. Des chutes plus ou moins graves, avec clavicule ou épaule cassée, ça arrive, mais cela non", conclut le manège.

La compétition, qui devait se dérouler tout le week-end, a été arrêtée par respect pour la famille endeuillée.