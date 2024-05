Depuis la pandémie, le nombre de gîtes ne cesse d'augmenter: dans certaines communes, cela fait grimacer

À Rendeux, on comptabilise 900 résidents permanents contre 800 résidents secondaires et 250 gîtes. Ces dernières années, ces chiffres n'ont fait qu'augmenter. "Dans notre village, il y en a deux, un de 30 et un de 25 ou 30 aussi. Dans un village de 100 habitants, c'est ridicule", explique une habitante. "On en a de moins en moins pour nos jeunes, pour louer, pour eux. Mais enfin, il faut aussi pour le tourisme", déplore une autre habitante.

Les Ardennes, une région très prisée pour le tourisme, certaines communes craignent alors les villages fantômes. "Dans un village où on voit que pendant la semaine, il y a une maison sur deux qui est occupée, c'est triste. On a envie de garder des habitants", note Cédric Lerusse, bourgmestre de Rendeux. Pour freiner les investisseurs, les taxes communales sur les secondes résidences sont parfois augmentées, jusqu'à 750 euros. Autre mesure, un permis d'urbanisme requis pour l'ouverture de gîtes, une obligation depuis janvier 2023.