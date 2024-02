"Fais ton pansement toi-même": cette patiente raconte sa mésaventure aux urgences de l'hôpital d'Arlon

Sammy-Jo, une utilisatrice du réseau social TikTok, a publié une vidéo ce vendredi 26 janvier mettant en cause les urgences de l'hôpital d'Arlon. Avec plus de 2,5 millions de vues en six jours, la jeune femme explique le mauvais accueil qu'elle y aurait reçu.

Elle met en cause un médecin urgentiste

La jeune femme relate s'être rendue aux urgences pour une blessure au doigt. Le médecin de garde qui l'a prise en charge l'aurait très mal reçue. "Le médecin de garde arrive, il se présente à peine", commence Sammy-Jo. " Il me dit: 'Vous vous êtes coupé le doigt hier soir, pourquoi vous venez aujourd'hui ? ' Je lui réponds qu'avec le sang, je n'ai pas vu la gravité de ma blessure", précise-t-elle. Le médecin, qui semble sous tension, lui aurait mal retiré son pansement : "Il essaie de retirer le pansement, il l'arrache et il me fait mal. Je vois qu'il est énervé en fait. Je lui signale qu'il est en train de me faire mal. Il me lance : 'Bah, fais le pansement toi-même ! ' Il ne me vouvoie même plus !".

Choquée et énervée, Sammy-Jo publie une vidéo devenue virale sur TikTok.

Une plainte déposée

Dans une autre vidéo publiée sur son compte, la patiente indique avoir porté plainte contre le médecin en question. De son côté, l'hôpital géré par Vivalia, estime auprès de nos confrères de l'Essentiel "qu'il est important d'avoir des retours de la part des patients sur des expériences défavorables". L'hôpital précise également que le médecin aurait une version "divergente". Le responsable a proposé à la patiente de revoir le médecin urgentiste pour discuter. "Je lui ai dit que j'étais ouverte au dialogue, confie Sammy-Jo à L'essentiel. "Mais je n'ai pas prévu de retirer ma plainte".