La province de Luxembourg séduit de plus en plus d'acheteurs immobiliers... étrangers: "Pour les locaux, c'est très difficile"

La province de Luxembourg séduit de plus en plus d'acheteurs immobiliers. En effet, acheter une maison, un terrain ou un appartement dans les communes ardennaises, ça a la cote pour l'instant.

"J'étais dans le projet d'acheter une maison il y a quelque temps pour moi et mes quatre enfants, mais c'est mission impossible", explique Cynthia, commerçante. "Je travaille et je ne saurai pas acheter au vu des fonds qu'ils demandent. Avec mon travail de commerçante, je vois que ce sont beaucoup d'étrangers et de gens du nord du pays qui achètent ici, ce qui fait que pour nous, cela devient difficile d'avoir accès à la propriété. On baisse un peu les bras, mais on garde espoir".

Un avis que confirme Julien Henrotin, agent immobilier à Barvaux-sur-Ourthe. "Il y a une forte concurrence pour les locaux qui veulent acheter ici. Dans nos petits villages, il y a de belles maisons, mais qui vont se vendre assez chères, car il y a de la concurrence avec des investisseurs flamands ou bruxellois. On sent une déception des locaux qui ne savent pas accéder à la propriété".