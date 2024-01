Malgré l'interdiction, deux frères patinent sur la Semois gelée: "On se laisse emporter"

Les conditions climatiques et les températures négatives de ces dernières semaines ont gelé de nombreuses rivières. À Étalle, en province du Luxembourg, 2 frères en ont profité pour sortir les patins à glace et patiner sur la Semois. Des images spectaculaires, mais une pratique qui est interdite.

Sauts, virages, les deux frères patinent avec une grande aisance sur cette partie de la Semois gelée. Sensations garanties, en pleine nature. "On a l'impression d'aller plus vite parce qu'il y a moins de résistance au sol que quand on court ou sur une patinoire artificielle. On aime se laisser aller, se laisser emporter", indique l'un d'eux. "La glace est bien lisse, elle a gelé doucement, il n'y a eu aucun passage. On zigzague entre les arbres, c'est sympa", ajoute son frère.

Pourtant, il y a à peine quelques centimètres de glace sous leurs patins et plus d'un mètre d'eau par endroit. L'activité comporte des risques. C'est pour cette raison que les deux frères déconseillent cette activité aux débutants. "Il faut être conscient du danger. Il ne faut pas y aller tête baissée. Nous, cela fait trois ans qu'on fait cela, on connaît bien les endroits plus sécurisés et les plus dangereux". Son frère précise: "Il faut bien écouter la glace".