"On a remplacé pour 30 000 euros de plants": les vers blancs déciment les plantations de sapins dans le Luxembourg

En Province de Luxembourg, des plantations de sapins sont décimées par le hanneton. Ou plus exactement par ses larves qui rongent les racines des jeunes plants. Certains pépiniéristes ont dû arracher et replanter leurs parcelles de Nordmann et d’Epicéas. Exemple à Sart près de Bertrix.

Depuis quelques semaines, c’est un ennemi invisible qui s’en prend aux sapins de Didier. Bien caché dans le sol, un ver blanc dévore discrètement les racines des jeunes plants.

"On a constaté au mois de septembre que des plants n'avaient pas bien repris. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de racines", indique Didier Poncin, pépiniériste.

La larve de hanneton est présente de manière récurrente. Mais cette année, les attaques sont très virulentes : "On peut voir sur certains plants que les racines sont bien présentes, mais sur d'autres, elles ont été complètement mangées. Le plant ne se nourrit donc plus et meurt". Dans cette parcelle, 80 % des Sapins de Noël étaient touchés. Il a donc fallu retourner la terre pour détruire le ravageur et remplacer tous les plants. "Un plant planté, cela revient à un euro la première année. On a dû en remplacer 30 000...", explique le pépiniériste, qui a donc perdu 30 000 euros.