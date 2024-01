Retour à la normale dès demain pour le trafic ferroviaire entre Marbehan et Libramont

Le trafic ferroviaire entre Marbehan et Libramont, en province de Luxembourg, qui est suspendu depuis mercredi soir en raison des intempéries, reprendra normalement lundi matin, a annoncé dimanche le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

À lire aussi La circulation des trains entre Marbehan et Libramont interrompue jusqu'à dimanche

Afin de permettre aux voyageurs de faire la liaison entre Bruxelles et Arlon ce dimanche, la SNCB a affrété deux trains supplémentaires via Virton. Le service de navettes de bus entre Marbehan et Libramont est également maintenu.