Le Télévie, c'est déjà reparti: tracteurs, motos et voitures anciennes étaient de sortie à Attert pour récolter des fonds

Une immense colonne de tracteurs traverse les campagnes d'Attert. C'est l'une des activités Télévie du week-end où une centaine d'anciens véhicules agricoles participent à cette balade. Notamment le tracteur de Raphaël et Noémie. "Ça me tient à cœur personnellement, j'ai un membre de ma famille qui est parti suite à un cancer et je sais que le Télévie se bat aussi pour ça. Alors oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur", raconte-t-elle.

Dans la commune, l'engouement pour le Télévie est d'ailleurs de plus en plus grand. "Vous pouvez remarquer toutes les personnes ici à l'extérieur et il y en a deux fois plus à l'intérieur. Vous voyez l'engouement que nous avons ici dans la vallée pour le Télévie qui est vraiment notre motif. (...) Nous nous engageons, c'est le plus important", nous montre-t-il.

L'an dernier, le comité avait réussi à récolter plus de 22 000 euros. Un montant qui risque d'être dépassé cette année car le public répond présent. "Si personne ne soutient, qu'est-ce que va devenir la recherche ? Par notre humble participation, on donne un petit coup de main", estime une autre participante. "Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Il y a eu un engouement populaire dans toute la commune à ce propos. On ne se voit pas du tout arrêter", nous dit un autre.

Chaque année, plus de 600 événements du genre sont organisés au profit du Télévie.