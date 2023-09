36 bateaux bloqués suite à un chantier non terminé à l'écluse d'Auvelais: "Ça me coûte 10.000 euros"

Le chantier de l'écluse d'Auvelais devait se terminer il y a 13 jours. Mais ce samedi, le travail se poursuivait... Il y a urgence, car sur la Sambre, il y a embouteillage. Cela fait deux semaines que Yann est bloqué sur son bateau. A son bord, il a 260 tonnes de blé qu'il doit livrer aux Pays-Bas. "Le fait de nous faire croire à chaque fois, aux compte-gouttes, que ça va rouvrir, du coup, on attend. Et on est toujours dans l'espoir. Ça a un impact psychologique puisque l'attente, on ne sait pas jusque quand ça va durer. Et un impact financier...", confie le capitaine d'un bateau.

Pour passer le temps, il fait de l'entretien sur son bateau. "Quand je m'occupe pendant le temps libre, effectivement, j'ai fait toutes mes vidanges, dont la vidange du moteur principal", dit-il. "Et à part laver et faire de l'entretien, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et espérer une réouverture prochaine..."

En attendant, il va encore devoir patienter jusqu'à jeudi: la nouvelle échéance de réouverture annoncée. Et c'est la même chose pour Roeland. Ce batelier hollandais transporte 270 d'orge, qu'il était censé livrer il y a deux semaines à un acheteur. "Il attend son produit. Je pense qu'il veut faire de la bière avec tout ça. Et il faut l'appeler tous les deux ou trois jours pour dire que ça a encore changé. Je pourrais déjà faire deux ou trois autres voyages, et ça me coûte 10.000 euros, quelque chose comme ça", souligne-t-il.