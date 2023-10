Michel est porté disparu alors qu'il devait prendre un train entre Namur et Nivelles: l'avez-vous vu?

Le vendredi 6 octobre 2023 vers 13h10, Michel ROBAEYS, un homme âgé de 74 ans, a quitté le Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin situé rue Saint-Hubert à Dave, entité de Namur. Il s’est rendu à la gare de Dave afin de prendre le train en direction de la gare de Namur où il devait prendre un autre train pour se rendre à Nivelles. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Michel mesure 1m70 et est de corpulence forte. Il a les cheveux châtains foncés et courts et les yeux bruns.