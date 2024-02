Neuf euros par semaine pour des légumes frais toute l'année: voici l'astuce verte d'une agricultrice namuroise

C'est l'idée verte de la semaine, elle nous vient d'une agricultrice de Meux, dans la province de Namur: sur une petite surface d'un hectare, Florence cultive une quarantaine de variétés. Ce qu'elle propose aux clients, c'est de payer leurs légumes une fois par an.

Elle les sélectionne en fonction de leurs besoins et les met à leur disposition sur un étal en libre-service. Le concept s'appelle le "bar à bottes". Cette formule permet à l'agricultrice d'obtenir une juste rémunération pour sa production et l'avantage pour les clients, c'est un prix imbattable pour des légumes : 373 euros pour un adulte pour 40 semaines, soit un peu plus de 9 euros par semaine.