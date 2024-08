Un détournement de 380.000 euros? La province de Namur porte plainte suite à des transactions frauduleuses

Ce vendredi, le collège provincial s'est également réuni de manière extraordinaire pour déposer plainte contre X et se constituer partie civile dans le cadre de cette suspicion de fraude.

"Cela concerne une cinquantaine de transactions suspectes sur plusieurs années, pour un montant total de 380.000 euros", a-t-il ajouté. "Il y a visiblement eu manipulation de notre application informatique, mais par qui on ne sait pas et on espère que l'enquête permettra de le déterminer. Nous organisons beaucoup de contrôles en interne, mais certains paiements ne sont pas partis chez les destinataires initialement prévus."

Le dossier est désormais entre les mains de la police et du parquet. Le collège provincial a également décidé de lancer un audit sur l'ensemble des processus financiers de la province, de manière à faire au mieux la lumière sur ce probable détournement d'argent public.

Pour l'année 2024, le budget de la province s'élève à environ 180 millions d'euros.