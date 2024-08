Coups de feu à Jambes: un homme blessé, l'auteur toujours en fuite

L'auteur est ensuite remonté sur son scooter et a pris la fuite, avant de percuter une voiture un peu plus loin, au croisement de la rue Sedent et du chemin du Masuage. Il a alors quitté les lieux à pied, non sans prendre soin de démonter les plaques d'immatriculation du scooter. Blessée au genou, la victime n'a pas encore pu être entendue.

Plusieurs témoins se sont manifestés et ont décrit l'auteur présumé. Les devoirs sont en cours pour l'identifier et l'appréhender.