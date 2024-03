Plus de 200 élèves soumis à un contrôle anti-drogue ce matin à Ciney: "Un conditionnement a été découvert dissimulé dans une classe"

Un contrôle policier anti-drogue a eu lieu à l’école des Forges à Ciney, ce lundi 11 mars à 09h15, indique la zone de police Condroz-Famenne. "Un ensemble d’éléments d’informations avait été collecté établissant que l’usage de stupéfiants par des écoliers était une source d’inquiétude tant de la part de la communauté enseignante que de certains élèves", écrit le chef de corps, Jean-Pierre Descy.

Une vingtaine de policiers de la zone de police ont ainsi été engagés, appuyés par plusieurs maîtres-chiens de la police fédérale. Plus de 200 élèves ont été contrôlés et parmi ceux-ci, 10 élèves ont été marqués "positifs" par les chiens. Ceux-ci ont réagi également sur une dizaine de sacs d’élèves. "Un conditionnement de drogue a été découvert dissimulé dans une classe. Plusieurs élèves sont aveux de consommation", informe la zone de police.



"En résumé, écrit le chef de corps, 6% de la population contrôlée ce jour est susceptible d’avoir consommé/être dans un environnement où de la consommation a lieu au niveau des proches. Disposer d’une "image" à un moment précis est un indicateur utile pour l’école et la police."



Le contrôle s’est déroulé bien déroulé, "dans l’ordre et le calme." Le corps enseignant a prêté sa collaboration et a marqué sa satisfaction sur l’action de ce jour, laquelle renforcera les efforts de prévention. "Le suivi policier de problématique des stupéfiants en général - et en l’occurrence en milieu scolaire – restera un point d’attention au niveau de la zone de police Condroz-Famenne", conclut le communiqué.