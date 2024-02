"On va payer des millions pour un bâtiment vide": le nouveau Palais de Justice de Namur inoccupé...jusqu'à livraison du mobilier

Courant 2025

Il faudra finalement patienter "dans le courant de l'année 2025" avant le déménagement complet des effectifs sur le site des Casernes Léopold, a rapporté vendredi le SPF Justice, confirmant une information de magistrats namurois dans L'Avenir. "Le SPF Justice met tout en œuvre pour que la dernière phase des travaux se déroule de manière constructive et efficace afin que le bâtiment puisse être effectivement occupé le plus rapidement possible", précise la porte-parole du service public fédéral, Christine-Laura Kouassi.

Selon les magistrats namurois, le bâtiment serait prêt et seul le mobilier manquerait pour le déménagement des 300 collaborateurs depuis l'ancien palais de justice. "On nous dit aussi qu'il y aurait un manque de budget, plus d'argent pour le payer. Il y aurait donc des raisons budgétaires pour lesquelles on ne sait pas déménager", explique Christian De Valkeneer, président du tribunal de première instance de Namur. "Cette phase ne se limite évidemment pas au choix du mobilier", répond pour sa part le SPF Justice. "Le bâtiment doit également être prêt à l'emploi en termes de téléphonie, d'installations techniques, informatiques et d'espaces de stockage".

Le retard inquiète particulièrement les services namurois sur le plan financier. Un loyer annuel de 6,5 millions d'euros est en effet prévu pour le nouveau bâtiment dès le mois d'avril et pour les 18 prochaines années, des frais couplés à ceux destinés au fonctionnement du bâtiment actuel, qui n'est plus aux normes. "Je serai pensionné en 2027, j'aimerais occuper ce nouveau Palais de justice quelques temps. On va payer des millions pour un bâtiment qui sera vide, chauffé, éclairé...", précise le président. De son côté, le SPF Justice conclut: "Nous comprenons évidemment l'impatience des futurs occupants qui patientent depuis de longues années et travaillent aujourd'hui dans des conditions difficiles. Ce projet apporte une réponse à des attentes légitimes".