Bonnes pour la santé et gourmandes, les tisanes ont la cote en Belgique

Les prix varient de 6 euros à 8 euros pour un sachet de 100 grammes dans cet établissement. Et bonne nouvelle, en deux ans, les ventes ont doublé. "Les tisanes de plantes vont être demandées par des personnes plus âgées pour le côté relaxation et facilitation de l’endormissement. Tandis que les mélanges fruités sont plus appréciés par les parents qui souhaitent diminuer les sodas pour leurs enfants", éclaire une Audrey Vansimpsen, vendeuse.

Comment ces tisanes sont-elles élaborées ?

Pour le savoir, un fabricant a ouvert ses portes à RTL. Les recettes sont imaginées dans cet atelier... "On essaye de diversifier les saveurs", détaille Elodie. Cookie, citron meringué ou caramel, grâce à ces alliances de saveurs originales, Elodie veut mettre les infusions au goût du jour.

"On n’est plus sur la tisane de grand-mère qui avait de bonnes vertus, mais qui n’était pas délicieuse. Ici, on cherche à mixer les bienfaits et le plaisir", annonce-t-elle. Une fois validée : les recettes sont réalisées par des fournisseurs en Allemagne. Les mélanges sont ensuite conditionnés. Il faut près d’un an et demi entre l’idée et la commercialisation du produit. Des infusions modernes à boire à toute heure de la journée...à chaud ou bien à froid