Quelle est cette alternative au café, moins chère, plus durable et bonne pour la santé?

Dans ce restaurant branché de la capitale, on ne sert pas de café aux clients. Le chef, Jordan opte pour une alternative plus locale : la chicorée.

Que buvez-vous au petit déjeuner ? Comme une majorité des Belges, vous consommez peut-être du café, du thé ou du chocolat. Des produits qui viennent souvent de très loin. Il existe pourtant une alternative plus locale et qui revient aux goûts du jour : la chicorée. Quels sont ses bienfaits pour la planète et pour notre santé ? C’est l’heure du petit déjeuner pour ces touristes argentins. Dans leur tasse, pas de café, de la chicorée. "C’est un mélange entre un thé puissant et un café plus classique", décrit Abel.

"On fait un mélange. On met des graines de tournesol qui ont été torréfiées dedans pour extraire un peu l’huile et avoir cette texture qu’on peut avoir dans le café avec la crème qu’on a au-dessus", explique Jordan Joubert, chef cuisinier.

Le café, ça vient toujours de l’autre bout du monde.

La racine est ici déclinée en boisson chaude ou froide, en cocktail ou en préparation pour les plats.

"Le café, ça vient toujours de l’autre bout du monde. On ne sait jamais trop comment c’est fait, si on peut dire ça comme ça. La chicorée, là on est sûr que ça vient du nord de la France, on sait exactement comment elle est faite", souligne le chef.



Pour découvrir les origines de cette boisson amère, il faut venir au bord de la mer en France. C’est à Oye-Plage que se trouve l’un des deux derniers torréfacteurs de chicorée.

Dans l’usine d’Agnès Lutun, on fabrique cette boisson depuis 4 générations. Les racines de la plante sont d’abord séchées avant d’arriver ici.