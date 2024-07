Second tour historique des législatives en France: le taux de participation à midi dévoilé

C'est un nouveau dimanche de vote en France avec le second tour des élections législatives. Le Rassemblement National devrait sortir vainqueur, mais il est encore difficile de savoir à quel point. Le parti d'extrême droite va-t-il obtenir une majorité absolue? En tout cas, la mobilisation des électeurs s'annonce toujours élevée.

12h00 Le taux de participation s'élève à 26,63% Le taux de participation au second tour des législatives était en hausse ce dimanche à midi à 26,63%, contre 25,9% à la même heure au premier tour, a indiqué le ministère français de l'Intérieur. Ce chiffre est le plus élevé pour des élections législatives depuis celles de 1981 (28,3%), marquées par l'arrivée de la gauche au pouvoir. La participation à la mi-journée dépasse même les 30% dans 23 départements, à commencer par les Bouches-du-Rhône (34,59%) où le Rassemblement national est arrivé en tête dans les 13 circonscriptions restant à attribuer. Le podium est complété par la Corrèze (33,88%), où l'ex-président François Hollande est en lice dans une triangulaire, et le Cantal (33,48%) où deux duels opposent la droite et l'extrême droite. En bas du classement, les huit départements d'Ile-de-France affichent les taux de participation les plus faibles, entre 22,03% pour Paris et 12,77% pour la Seine-Saint-Denis. La plupart des électeurs franciliens ont cependant jusqu'à 20H00 pour se rendre dans leurs bureaux de vote.



11h55 "On est en train de passer dans une autre époque" De Calais à Perpignan, de Metz à Bordeaux, la fébrilité domine chez des électeurs appelés à voter une troisième fois en moins d'un mois, anxieux depuis la dissolution de l'Assemblée nationale qui a bouleversé le paysage politique. Olivier, résident du 2ème arrondissement de Paris, témoigne devant son bureau de vote. "Je pense qu'il y a quand même un challenge pour la France. On est en train de passer dans une autre époque, donc espérons que ça sera la bonne. Et puis, de toute façon, moi, depuis que j'ai 18 ans, je n'ai jamais loupé un seul vote, donc je vote quoi qu'il advienne", confie l'électeur. "Pour moi, c'est un devoir, donc il faut le faire. C'est important parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de racisme depuis le premier tour", estime-t-il.

11h26 L'ex-président de la République François Hollande vote à Tulle L'ancien président de la République François Hollande a voté à Tulle, en Corrèze, en fin de matinée ce dimanche. Investi par le Nouveau Front Populaire dans la 1ère circonscription, il est arrivé en tête au premier tour avec 37,63% des suffrages exprimés, et se retrouve dans une triangulaire au second tour. Face à lui, la RN Maïtey Pouget (30,89%) et le LR Francis Dubois (28,64%). L'ex-Première ministre Elisabeth Borne a, elle, voté ce dimanche dans la 6e circonscription du Calvados, où elle est candidate. C'est le RN Nicolas Calbrix qui est arrivé en tête sur ce territoire avec 36,26% des voix, contre 28,93% pour l'ancienne cheffe du gouvernement.

10h44 Plusieurs personnalités politiques ont déjà voté Plusieurs personnalités politiques ont déjà voté: Gabriel Attal - candidat à sa réélection dans les Hauts-de-Seine - à Vanves, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) dans sa ville du Havre en Seine-Maritime, Louis Aliot - maire RN de Perpignan - dans les Pyrénées-Orientales, l'eurodéputée Marion Maréchal à Paris, le député sortant LFI Alexis Corbière à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Les électeurs peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18H00 ou 20H00 dans les grandes villes, heure à laquelle se dessineront les premiers résultats. 76 députés ont été élus dès le premier tour et il en reste 501 à désigner.

10h12 La gauche en force dans l'arc Antilles-Guyane Lors du second tour des élections législatives outre-mer, la gauche a raflé la mise samedi en Guyane, Martinique et Guadeloupe, où le RN a été contrecarré. Certains résultats ne sont pas encore connus, notamment en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte, où l'on vote ce dimanche.



09h57 Gabriel Attal vote à Vanves Le Premier ministre français Gabriel Attal est arrivé un peu avant 10h dans un bureau de vote à Vanves, en banlieue parisienne. Il a posé quelques minutes devant les médias présents avant de glisser son bulletin de vote dans l'urne.

09h10 "Il y a des files raisonnables devant les bureaux de vote" Un peu plus d'une heure après l'ouverture des bureaux de vote, les électeurs commencent déjà à se présenter en nombre. Julien Crête, envoyé spécial RTL info, se trouve ce dimanche matin à Vanves, près de Paris. Notre journaliste décrit la situation sur place. "Devant les bureaux que nous avons croisés ce matin, il y a des files raisonnables, comme ici devant le bureau n°8 à Vanves, en banlieue parisienne. C’est là que Gabriel Attal viendra voter vers 9h30. L’un des enjeux de ce scrutin, c’est la mobilisation. Elle devrait être en hausse par rapport au premier tour. Les Français veulent, semble-t-il, jouer un rôle dans cette élection", souligne Julien Crête sur bel RTL.

09h02 Antoine, un retraité, partage son "angoisse" avant de voter Dans un des bureaux de vote de Rosheim, petite commune de 5.000 habitants à 25 kilomètres de Strasbourg, la file d'attente est déjà longue. "On est à un tournant de l'histoire de la République", relève Antoine Schrameck, retraité de 72 ans, "angoissé" par la situation. Même fébrilité chez Emilie, une fonctionnaire de 44 ans. "J'espère qu'il y aura un sursaut dans la participation, comme au premier tour. Après j'ai donné mon vote, advienne que pourra". Les premières personnalités politiques ont voté à l'image de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (Horizons) dans son fief du Havre en Seine-Maritime, du maire RN de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales Louis Aliot ou du député sortant LFI Alexis Corbière à Bagnolet en Seine-Saint-Denis.

08h27 30.000 policiers mobilisés La France s'apprête à vivre une journée importante, marquée par des risques de tensions. De nombreux habitants craignent des scènes de violences. Certains commerçants n'ont pas hésité à installer de grandes plaques de bois sur les vitrines pour éviter quu'elles ne soient brisées. Face à d'éventuels débordements ce dimanche soir après l'annonce des résultats, 30.000 policiers seront mobilisés, dont 5.000 à Paris.



08h25 La mobilisation s'annonce forte La mobilisation s'annonce toujours forte avec une participation attendue au même niveau qu'au premier tour où elle avait atteint 66,7%, du jamais-vu depuis la précédente dissolution en 1997. Dimanche dernier, les Français ont placé le Rassemblement national - et ses alliés issus de LR - largement en tête (33%), devant l'alliance de gauche Nouveau Front populaire (NFP, 28%), et le camp présidentiel Ensemble (20%). A l'échelle du pays, rarement des élections législatives auront déchaîné autant les passions, suscité l'anxiété des uns ou l'espoir de ceux qui, en votant pour le parti de Marine Le Pen, veulent donner à sa famille politique la possibilité de gouverner. Un gouvernement issu de l'extrême droite en France serait une première depuis la Deuxième Guerre mondiale.